Nintendo 3DS korsana dur dedi!

Türkiye pazarına CD Media aracılığı ile giriş yapan Nintendo, 7. yılına giren el konsolu Nintendo 3DS’ten hala desteğini çekmemesi ile büyük beğeni toplamıştı. Yakın zamanda gelecek olan Luigi’s Mansion, Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr’s Journey ve Shovel Knight: King of Cards ile konsolu ayakta tutan Nintendo, bugün karşımıza yeni bir güncelleme ile çıktı.
Bildiğiniz gibi Nintendo 3DS uzun bir süredir korsan oyuna yenik düşmüş durumdaydı. Nintendo, yayınladığı güncellemeler ile korsanın önüne geçememişti. Korsan oyun için sürekli güncellenen Luma3DS, Nintendo’nun başına bela olmuştu.
Nintendo, WarioWare Gold oyununun çıkışı ile yeni bir güncelleme yayınladı. 11.8.0-41 sürüm numaralı bu güncelleme, korsanın önüne geçecek gibi görünüyor. Hatta 11.8.0-41 güncellemesini yükleyen CFW’li 3DS sahiplerinin konsolları şu an brick olmuş durumda.
Ancak 11.8.0-41 güncellemesinin ardından Luma3DS‘in 9.1 sürümü de yayınlandı. Luma3DS’in yeni sürümü ile 11.8.0-41 resmi olarak kullanılabiliyor. Ancak konsola direkt olarak 11.8.0-41 sürümünü yükleyenler, makinelerine şimdilik sıfırdan CFW işlemi yapamıyor. Bakalım korsanlar 3DS’in yeni sürümünü de kırmayı başarabilecek mi?
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