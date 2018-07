Nintendo Switch emulator çok daha stabil!

Nintendo’nun yeni gözdesi Switch son aylarda korsanlardan çok ağır darbeler almaya başladı. Team Xecuter ekibi Switch’i kırmak için Xecuter SX Pro cihazını ve SX OS yazılımını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Tegra mimarisindeki açığı kullanarak kapatılmayacak bir kırma işlemini bulan Team Xecuter ekibinden sonra bir hamle de emulator cephesinden geldi.

Gamedev1909 isimli geliştirici Nintendo Switch emulator uygulamasının stabil sürümünü yayınladı. Ryujinx olarak geçen Nintendo Switch emulator uygulaması bazı Switch oyunlarını 60 FPS’te stabil olarak çalıştırabiliyor. Ancak bu oyunlar arasında; Super Mario Odyssey, Street Fighter, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Bayonetta 2, Mario Kart 8 Deluxe, Pokken DX ve Captain Toad gibi Switch’in özel oyunları bulunmuyor.

Ryujinx emulatorü şimdilik Puyo Puyo Tetris, The Binding Of Isaac ve Cave Story+ gibi 2D oyunları stabil bir şekilde çalıştırabiliyor. Sonic Forces, Axiom Verge, Disgaea 5 ve Toki Tori 2 Plus gibi oyunlar ise şimdilik sadece oynanabilir konumda.

Ancak geliştirici Super Mario Odyssey ve Splatoon 2 gibi Switch’in özel oyunlarını da çalıştırmak için çalışmalara başladıklarını söylüyor. PC’de Switch oyunlarının oynanması Nintendo adına biraz kötü görünüyor. Bakalım Nintendo yayınlayacağı güncellemeler ile korsan oyunun önüne geçebilecek mi?

