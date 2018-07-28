Nintendo Switch'in Türkiye fiyatı açıklandı!

CD-Media distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan Nintendo Switch'in satış fiyatı 2.399 TL olarak belirlendi. Oyuncuların bu fiyata tepkisi pek olumlu yönde olduğu söylenemez.
Resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapan Nintendo, yeni konsolu Switch ile oyuncu kitlesini genişletmeyi planlıyor. Nintendo Türkiye müdürü Levent Ertoğlu’nun “loading” notuyla attığı Tweet’in ardından sonunda Nintendo Switch Türkiye'de ancak öyle böyle değil.
Tepki çeken tek konu Switch'in fiyatı da değil. Nintendo Switch oyunlarının fiyatları da 320 ila 380 lira arasında farklılık gösteriyor. Özellikle PlayStation ve Xbox oyunlarının fiyatları ile karşılaştırdığımız zaman bu oranlar oldukça büyük. Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Nintendo'nun başarılı olup olmayacağı ise merak konusu.
Nintendo Switch fiyat listesi ise şu şekilde;
Nintendo Switch Gri: 2.399 TL
Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi: 2.399 TL
Nintendo Switch Joy-Con ikili Gri: 559 TL
Nintendo Switch Joy-Con ikili Neon Kırmızı ve Mavi: 559 TL
Nintendo Switch Pro Controller: 499 TL
Peki ya siz Nintendo Switch almayı düşünüyor musunuz bu fiyatlandırma üzerinden?
Kaynak: Teknolojioku
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