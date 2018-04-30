Nintendo Switch ne kadar sattı?

Yani Nintendo Switch üzerinde oynadığınız özel bir yapımı, bir PS4 ya da Xbox One’da oynama ihtimaliniz yok denecek kadar az. Zaten her konsolun da kendine özel bir albenisi mevcut. Switch’in de farklı konsepti ve aile temalı oyunları, bu konsolu özel yapıyor. Peki bu konsol tüm dünya genelinde ne kadar satmıştır dersiniz? İşte bu sorunun yanıtı.
Nintendo Wii ile muazzam bir satış başarısı yakalamıştı.
Wii’den sonra satışa sunulan Wii U ise tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Nitekim Nintendo Switch, Wii U ile gelen başarısızlığı unutturmuş gözüküyor. Geçtiğimiz yıl 3 Mart’ta satışa sunulan Switch, aradan geçen 1 senelik süreçte 17.79 milyon adet satmayı başarmış. Üstelik bu satış rakamının oldukça sınırlı bir pazar ağıyla geldiğini de belirtmek gerekiyor. Keza Nintendo, önümüzdeki ay itibariyle Switch’in satış ağını hatırı sayılır seviyede genişletecek.
Bu genişleme çerçevesinde Nintendo Switch, Türkiye’de de satışa sunulacak. Elbette ülkemizde Switch’e olan ilgi ne düzeyde kalır bilinmez. Fakat Switch satışlarının biraz yüksek olması için oyun fiyatlarının da uygun seviyelere çekilmesi gerekir. Yoksa Nintendo için Türkiye pazarı yine hüsran olabilir.
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