Nintendo, Türkiye pazarına geri dönüyor

Durumu şu şekilde özetlemek daha doğru olur. Wii neresinden bakarsanız bakın tüm dünyada en çok satan konsollardan biri olmayı başarmıştı. Ülkemizdeki satış rakamları da hiç azımsanacak türden değildi. Fakat bu konsolun büyük bir handikapı vardı. O da korsan oyun oynatmaya izin vermesiydi.
Üstelik Wii’ye takılan cip korsan oyunları açmayı sağladığı gibi, online modları oynamanıza da izin veriyordu. Yani bu konsol için kalkıp da orijinal oyun almak pek de hesaplı değildi.
Dolayısıyla bu ve benzer durumlardan ötürü Nintendo zayıf olduğu pazarlardan çekilme kararı almıştı. Nitekim bu pazarlardan birisi de Türkiye’ydi.
Şimdi ise yaklaşık olarak 6 yıllık aradan sonra Japon oyun devi tekrardan Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Nintendo’nun Türkiye’deki distribütörü ise CD Media olacak. Şirketin CEO’su Spiros Giamas da yaptığı açıklamada Türkiye pazarı için Japon oyun devi ile el sıkıştıklarını ve bu yüzden çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.
Bu Switch ve diğer konsolların Türkiye’de tekrardan satışa sunulacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde Switch oyunları da teknoloji mağazalarında tekrardan raflardaki yerlerini almış olacak.
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