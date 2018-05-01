Nissan IMx Kuro elektrikli SUV

Japon otomotiv devi Nissan, 25 Nisan’da kapılarını ziyaretçilere açan 2018 Pekin Otomobil Fuarı’na deyim yerindeyse çıkarma yaptı. Geleneksel modellerin yanı sıra üç farklı tam elektrikli modelini gözler önüne çıkaran Japon üretici ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.
Nissan, son dönemde “Intelligent Mobility” ismini verdiği yeni bir strateji ile birlikte büyük bir EV (Electricli Vehicle) projesi başlattı. Markanın Çin pazarından sorumlu isim Jose Munoz, fuarda yaptığı açıklamada “ Çin’de bir EV çağı başlatıyoruz. Müşterilerimize yepyeni deneyimler yaşatacak elektrikli otomobiller geliştiriyoruz” dedi.
Nissan Sylphy Zero Emission, markanın dünyanın en çok satan elektrikli aracı unvanına sahip modeli Nissan LEAF ile aynı mimariyi ve teknolojiyi paylaşıyor. Araç, hızlı şarj özelliği ile tek bir şarjla 338 mil yol alabiliyor. Ayrıca araç otonom acil frenleme sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi Nissan’ın “Intelligent Mobility” teknolojileri ile donatılmış. Gelelim Nissan IMx Kuro SUV’a.
Tam elektrikli bir SUV olan Nissan IMx Kuro, Nissan LEAF ile aynı platform üzerine inşa edilmiş. Ancak LEAF modelinde kullanılan lityum-iyon piller bu model için yeniden revize edilmiş ve batarya kapasitesi yükseltilmiş. Tek bir şarjla tam 373 mil yol alabilen IMx Kuro 2020 yılında seri üretime geçecek. Ayrıca IMx Kuro’da kullanılan iki elektrik motoru toplamda 429 beygir güç çıkışına ve 700 nM tork üretimine sahip.
Nissan geleceğin Çin otomotiv pazarında olduğunu biliyor ve burayı oldukça önemsiyor. Marka önümüzdeki beş yıl içinde toplamda 20 farklı elektrikli modeli burada piyasaya sürecek.
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