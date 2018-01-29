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Nissan'dan otomatik park eden terlik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 29.01.2018 16:49 | Son Güncelleme 2 saat önce

Nissan, kendi kendine park eden araçlarında kullandığı ProPilot teknolojisini terliklere uyguladı; ortaya "otomatik park eden terlik" çıktı.

Nissan'dan otomatik park eden terlik!

Yakın gelecekte bazıları için büyük bir sorun olan otomobil park etme işi tamamen ortadan kalkacak. Halihazırda otomatik park eden otomobiller üreten Nissan, bunun için ProPilot Assist teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji yardımıyla otomobil, sensörlerini kullanarak boş park alanını saptıyor ve çevresini analiz ediyor. Ardından da kendini bu boş alana otomatik olarak yerleştiriyor.

Nissan şimdi biraz da bu otomatik park teknolojisine dikkat çekmek için ilginç bir çalışmaya imza atmış. ProPilot Assist teknolojisini terliklere ve diğer nesnelere uygulayan Nissan, terliklerin giyilmediği durumlarda kendi kendine yerlerine yerleşmesini sağlamış. Sadece bu da değil; hemen yukarıda izleyeceğiz videoda, yastıkların ve sandalyelerin de kendi kendilerine hareket ettiklerini göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji terlik nissan otomatik park eden terlik

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