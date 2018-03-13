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Noise Cancelling kulaklıklar mı geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Apple’ın AirPods kulaklıkları ilk zamanlarda çok konuşulsa da pazarda iyi bir yer edindiğini söylemeliyiz. İyi bir satış rakamına ulaşan bu kulaklıklar, sahip olduğu başarı ile kimseyi şaşırtmadı.

Noise Cancelling kulaklıklar mı geliyor

Testlerde ses kalitesi ile ön planda olan bu kulaklıklar, altı saatlik kullanım süresi ve kulağa iyi oturması ile beğenimizi de kazanmıştı. AirPod kulaklıklar ile bir senedir fazla tanışıyoruz ve kullanıyoruz. Yine de şu soru aklımızdan çıkmıyor.  Her altı ayda bir telefonlarını yenileyen Apple, acaba kablosuz kulaklıklarını  ne zaman yenilecek?

AirPods hakkında çok fazla dedikodu yapılıyor. Bunlardan biri yeni nesil AirPods kulaklıklarının Noise Cancelling  (gürültü önleme) özelliği ile beraberinde gelmesi.  Özellikle analistler böyle bir ürünün geleceğinden eminler. Burada kullanılacak olan teknolojinin aktif gürültü önleme teknolojisi olup olmadığını ise kimse kestiremiyor.

Bazı uzmanlara göre yeni nesil kulaklıklar 2019’dan önce gelmeyecek. Ürünler çıkmadan önce de piyasada olan kulaklıklarda ciddi bir indirim olacağı düşünülüyor.

AirPods 1.5

Çeşitli kaynaklara göre Airpods’lar yeni bir yongaya sahip olacaklar. Bu yonga Apple Watch 2 ile benzerlik taşıyacak ve Bluetooth 5 teknolojisi ile çok daha sağlam bir bağlantı sağlamakla beraber gelişmiş Siri özelliğini de aktif hale getirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Noise Cancelling Kulaklık teknoloji

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