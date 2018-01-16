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Nokia 1 ortaya çıktı, işte ilk görüntüler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 10:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Android Go işletim sistemine sahip olacağı söylenen Nokia 1'in ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Nokia 1 ortaya çıktı, işte ilk görüntüler!

HMD Global, önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde Nokia 1'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylentiler bu cihazın şirkete ait ilk Android Go akıllı telefonu olacağı yönünde. Şimdiyse yeni sızan canlı görüntüler sayesinde Nokia 1'i ilk defa görebiliyoruz.

Daha önce duyduğumuz söylentiler, HMD Global'in Android Go tabanlı ilk akıllı telefonu geliştirmekle meşgul olduğu yönündeydi. Android 8.0 Oreo'yu taban alan Go sürümü, daha sade, donanım kayankları ile dost ve daha mütevazi bir işletim sistemi. 30$ ve altı bütçe telefonlar için geliştirilmiş işletim sisteminin Google ve Hindistanlı markalar olan Micromax, Inex ve Lava gibi markalar ile geliştirilen telefonlarda da kullanılacağı açıklanmıştı.

Donanım özelliklerine gelecek olursak, Nokia 1'in 1GB RAM, Qualcomm Snapdragon 212 ve HD ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. 8MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip olacak olan cihaz 4,100mAh'lik, giriş seviyesi için oldukça iri bir pille sevk edileceği söyleniyor.

Google yakın zamanda Android Go ile birlikte Gmail Go, Files Go, Google Maps Go ve YouTube Go gibi bir çok hizmetinin Go sürümü uygulamalarını da yayınlayacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji android go

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