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Nokia, 2. çeyrekte aradığını bulamadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

HMD Global bünyesinde tekrardan eski günlerine dönmeye çalışan Nokia, 2. çeyrek sonuçlarıyla analistleri hayal kırıklığına uğrattı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Nokia, 2. çeyrekte aradığını bulamadı

Bir zamanlar cep telefonu pazarının hakim ismi olan Nokia, akıllı telefonlara geçiş dönemiyle birlikte iflasın eşiğine gelmişti. Microsoft ile yapılan anlaşmalar da Finli telefon üreticini pazarda etkin konuma getirmeye yetmemişti. Tam efsane ismin yolun sonuna mı geldi diye düşünmeye başladığımız dönemde HMD Global, Nokia’yı satın alarak küllerinden doğmasına önemli rol oynadı.

HMD Global tarafından satın alınan Finli telefon üreticisi, orta segment için ürettiği uygun fiyatlı modellerle hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. HMD Global’in eski kurdu tekrardan ayaklandırmak için izlediği agresif fiyat politikası çok geçmeden meyvelerini vermeye başlamıştı

Finli üreticinin kullanıcı kitlesini hızlı bir şekilde genişletmesi, analistleri de üst seviye bir beklenin içerisine soktu. 2018’in 2. çeyreği ile yapılan değerlendirmelerin genelinde Finli üreticinin 373 milyon euro’luk kar elde etmesi bekleniyordu.

Fakat Nokia tarafından açıklanan kar bu beklentilerin çok altında kaldı. Şirketin yetkili isimleri tarafından yapılan açıklamada 2. çeyrek kar miktarının 334 milyon euro olduğu belirtildi.
Şirket olarak 5G üzerine yapılan yatırımlar sayesinde, bir sonraki çeyrekte kar miktarının artacağı belirtilirken, bazı harcamaların da kısılacağı bilgisi verildi.

Sonuç olarak Finli şirket, 2. çeyreği artıda kapatmış olsa da bu analistleri pek memnun etmedi diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia HMD Global

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