Nokia 2 modeli güncellendi

Hali hazırda akıllı telefon pazarında tutunabilmenin yolu, yazılım desteğinin sağlam olmasından geçiyor diyebiliriz. Zira Android kullanıcıları, akıllı telefon seçerken geniş bir ürün yelpazesine sahip. Doğal olarak kullanıcıların başlıca kriterlerinden birisi de üretici firmanın, kullanıcıya verdiği yazılım desteği oluyor.

Bu durumun farkında olan HMD Global, 2017’de çıkardığı hemen hemen tüm modellerini düzenli aralıklarla güncelliyor. Bu güncellemeler genel itibari ile güvenlik ve performans iyileştirmeleri yönünde oluyor. Aynı Nokia 2 için yayınlanmaya başlanan son güncelleme gibi.

HMD Global, geçtiğimiz gün Nokia 2 için yeni bir güncellemenin başlatıldığını duyurdu. 90MB boyuta sahip olan güncellemenin ağırlıklı olarak güvenlik üzerine şekillendirildiği belirtiliyor.

Nokia 2 için yayınlanan güncellemenin 1 hafta içerisinde tüm bölgelerdeki cihazlara ulaşması bekleniyor. Bu arada şunu da dip not olarak hatırlatmak gerekiyor. Ülkemizde Nokia akıllı telefonlar satılmasına rağmen, bütün aradığımız modelleri bulmak mümkün değil. En azından şimdilik. Ne yazık ki uygun fiyatlı Nokia 2’de henüz ülkemizde satışa sunulmuş değil.

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