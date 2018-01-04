Nokia 2 modeli güncellendi

Hali hazırda akıllı telefon pazarında tutunabilmenin yolu, yazılım desteğinin sağlam olmasından geçiyor diyebiliriz. Zira Android kullanıcıları, akıllı telefon seçerken geniş bir ürün yelpazesine sahip. Doğal olarak kullanıcıların başlıca kriterlerinden birisi de üretici firmanın, kullanıcıya verdiği yazılım desteği oluyor.
Bu durumun farkında olan HMD Global, 2017’de çıkardığı hemen hemen tüm modellerini düzenli aralıklarla güncelliyor. Bu güncellemeler genel itibari ile güvenlik ve performans iyileştirmeleri yönünde oluyor. Aynı Nokia 2 için yayınlanmaya başlanan son güncelleme gibi.
HMD Global, geçtiğimiz gün Nokia 2 için yeni bir güncellemenin başlatıldığını duyurdu. 90MB boyuta sahip olan güncellemenin ağırlıklı olarak güvenlik üzerine şekillendirildiği belirtiliyor.
Nokia 2 için yayınlanan güncellemenin 1 hafta içerisinde tüm bölgelerdeki cihazlara ulaşması bekleniyor. Bu arada şunu da dip not olarak hatırlatmak gerekiyor. Ülkemizde Nokia akıllı telefonlar satılmasına rağmen, bütün aradığımız modelleri bulmak mümkün değil. En azından şimdilik. Ne yazık ki uygun fiyatlı Nokia 2’de henüz ülkemizde satışa sunulmuş değil.
2017’nin online alışveriş alışkanlıkları açıklandı
'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!
Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum