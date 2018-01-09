Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü

Nokia telefonlarının evi HMD Global, Nokia 2'nin Türkiye’de Ocak ayı içerisinde 849 TL önerilen perakende fiyatıyla piyasaya sürüleceğini duyurdu. Uzun pil ömrü ile özdeşleşen Nokia telefonlar, bu iddiasını tamamen yeni bir boyuta taşıyan akıllı telefonunu duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü ile diğer akıllı telefonların tekrar şarja ihtiyaç duymaya başlamasından çok sonra bile çalışmaya devam etmek için tasarlandı.

Bu etkileyici iki günlük pil ömrü, performanstan ödün verilmeden kullanım imkânı tanıyor. Qualcomm® Snapdragon™ mobil platform, 5 inç yüksek kaliteli ekran, saf, güvenli ve güncel AndroidTM deneyimi ile Nokia 2, tüm gün boyunca güven veren teknolojiyi sunuyor.

HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "İnsanlar telefonlarına bugünlerde o kadar çok bağlılar ki günü geçirebilmek için, refleks olarak pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Bizce telefonunuzla yaptıklarınızda kısıtlamaya gitmeniz gerekmemeli. İşte tam da bu nedenle diğer cihazlar bir molaya ihtiyaç duyarken gücünü koruyan bir akıllı telefon ürettik” dedi.