HABER

Nokia 2 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.02.2018 16:34 | Son Güncelleme

Nokia'nın yeni akıllı telefonlarından Nokia 2 sessiz sedasız Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Nokia 2 hangi özelliklerle ve fiyat etiketiyle geliyor?

Nokia 2 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2 modeli, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip. Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor.

VoLTE, görüntülü arama ve VoWiFi gibi teknolojilere sahip olan telefon LTE Cat4. modemi sayesinde 150 Mbps download ve 50 Mbps upload hızlarına destek veriyor. Nokia 2, 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou gibi kablosuz ağ ve konumlandırma desteklerine de sahip.

Android Nougat yüklü olarak gelen telefonun arka tarafında 8 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılıyor. Telefonun ön tarafında yer alan kameranın çözünürlüğü ise 5 Megapiksel.

Nokia 2 fiyatı da netleşen detaylar arasında yer alıyor. Giriş seviyesi özelliklere sahip olan telefon, ülkemizde 699 TL satış fiyatına sahip olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia 2 teknoloji nokia 2 teknik özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Snapchat'in eski sürümünü kullanın!

Snapchat'in eski sürümünü kullanın!

Kendi kendini onarabilen ve geri dönüştürülebilen 'elektronik deri' üretildi

Kendi kendini onarabilen ve geri dönüştürülebilen 'elektronik deri' üretildi

Samsung Galaxy C10 Plus’ın özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy C10 Plus’ın özellikleri belli oldu

iPad için optimize edildi

iPad için optimize edildi

Hacker’dan sevgili olmaz!

Hacker’dan sevgili olmaz!

HTC hala kan kaybediyor

HTC hala kan kaybediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.