Nokia 2'ye dayanıklılık testi: Dayanabildi mi?

Ünlü YouTube kanalı "JerryRigEverything" tarafından yapılan dayanıklılık testinde, Nokia 2 iyi bir not almayı başardı. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan bir ekrana sahip olan Nokia 2, çizilme ve bükülme testlerinden sağ çıkabildi. Ancak plastik kasasının belli bir ölçütte hasar aldığı görülüyor. Qualcomm Snapdragon 212 işlemciye sahip olan telefon da, 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip 5 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor.

Nokia 2'nin, 1 GB RAM ve 8 GB MicroSD ile genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. 5 megapiksel ön ve 8 megapiksel arka kameraya sahip olan telefonda 4100 mAh kapasiteli çıkarılmaz bir batarya bulunuyor. Android 7.1.1 Nougat işletim sürümüne ile birlikte gelen telefonun fiyatı ise 499 TL.