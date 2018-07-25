Nokia 5.1 Plus yolda

HMD Global, ilk aşamada Çin’de satışa sunduğu sevilen modellerini dünya çapında satışa sürmeye hazırlanıyor. Nokia X6’nın ardından Nokia X5 de, 5.1 Plus ismiyle Çin dışına çıkacak. Şirketten belirli bir tarih bilgisi gelmese de, yetkililer bu detayı doğruladı.
Nokia’nın X6’dan sonra ilk çentikli panele sahip olan telefonu Nokia X5, ilgi çekici orta seviye özellikleriyle beklenen telefonlar arasında yer alıyor. 5.9 inç HD+ ekran, Helio P60 çipseti, 3/4 GB RAM, 32/64 GB dahili depolama, 13+5 MP çift arka; 8 MP ön kamera, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1 ve 3060 mAh batarya özellikler listesindeki bazı detaylar.
Modelin Avrupa ve ABD pazarlarında nasıl bir fiyatla satılacağı da henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde somut adımlar atıldığında detayları yine sizlerle paylaşıyor olacağız.
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