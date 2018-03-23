Nokia 5233 can aldı

Tek bir kriter hariç. Ne yazık ki bataryalar söz konusunda hala istenilen düzeye ulaşabilmiş değiliz. Günümüzde kullandığımız lityum iyon bataryalarla, on sene önce kullandığımız bataryalar arasında öyle büyük bir fark bulunmuyor. İşin kötü yanı ise bu batarya teknolojisinin insan hayatını tehdit ediyor olması. Geçtiğimiz günlerde patlayan Nokia 5233 yüzünden hayatını kaybeden genç kız bu durumun en yakın örneği.

Son dönemde batarya patlamaları ile çok fazla karşılaşır olduk. Her patlama haberinden sonra da aynı cümleleri sarf ettik. “Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.” Fakat bu sefer aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün olmayacak. Çünkü Nokia 5233 bir genç kızın ölümüne neden oldu.

Hindistan’da yaşayan Uma Oram isimli 18 yaşındaki genç kız, Nokia 5233 telefonunu şarja takarak, arkadaşıyla konuşmaya başladı. Konuşmanın tam ortasında, Nokia genç kızın suratındayken patladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Uma Oram yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

HMD Global konu ile ilgili yaptığı açıklamada, patlayan Nokia modelinin HMD ile hiç bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Nokia 5233 ilk olarak 2010 yılının başlarında satışa sunulmuştu. Hali hazırda bu telefon Hindistan’da 46 dolardan satılmakta.

Essential Phone fiyatı düştükçe düşüyor!