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Nokia 6 (2018)’i gölgede bıraktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

Son günlerde teknoloji dünyasının gündemini sık sık meşgul eden Nokia X6, bu kez de performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri netlik kazandı.

Nokia 6 (2018)’i gölgede bıraktı

Nokia markalı telefonları çıkaran HMD Global, yeni akıllı telefonu Nokia X6‘yı çok yakında resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça, sızıntıların sıklığı da artıyor. Dün Çin’de paylaşılan bilgiler sayesinde fiyatı ortaya çıkan telefon, bugün de Geekbench performans testinde görüldü.

Geekbench’te görülmesi ile birlikte Nokia X6’nın teknik özellikleri hakkında merak edilen birçok detay da netlik kazandı. Çıkan tüm sızıntı ve söylentilerin ardından telefonun Snapdragon 636 yonga seti kullanacağı artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Bunun yanı sıra telefonun 3, 4 ve 6 GB RAM’e sahip üç farklı versiyonla satışa çıkacağı ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi kullanacağı da büyük ölçüde kesinleşti.

HMD Global’in yeni telefonu hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performans testinde Nokia 6 (2018)’i geride bırakmayı başardı. X6 performansı ile Nokia 7 plus’a yaklaşsa da, her iki testte de 7 plus’ın biraz altında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia 6 Nokia X6 teknoloji

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