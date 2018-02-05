Nokia 7 Plus'ın özellikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı

Nokia'nın bu ay sonu yapılacak olan MWC 2018 etkinliğinde tanıtmayı planladığı Nokia 7 Plus'ın teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı. Orta ve üst seviyeye hitap eden akıllı telefon Android 8.0 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 660 işlemciden alan Nokia 7 Plus, 4 GB RAM ve 64 GB ROM özelliklerine sahip.

18:9 oranında 6 inç FulHD+ LCD ekrana sahip olan telefonun arka tarafında 12 ve 13 Megapiksel ZEISS lensli çift kamera bulunuyor. Ön tarafında ise 16 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Alüminyum ve seramik ile kaplanan telefonun, fiyatı ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.