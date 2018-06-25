Nokia 8110 4G satışa sunuldu!

Son dönemler de özellikle tasarım bakımından farklılık sunan mobil telefonlar, tüketiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıyor.
Özellikle Nijerya, Hindistan ve Çin gibi ekonomik koşulları düşük bölgelerde bu tarz modeller daha çok ilgi ile karşılanmakta. Dolayısıyla HMD Global gibi firmaların Nokia’nın eski klasik özelliklere sahip telefonları yeniden piyasaya sürmesi pek sürpriz değil.
Şirket bu yıl, Nokia’nın 1996 yılında Nokia 8110 ismiyle üretip satışa sunduğu telefonu 4G desteği ekleyerek piyasaya sürdü. Eh haliyle satış bakımından da beklenilen talep gelmiyor değil.
Nokia 8110 4G, özellikler bakımından 240x320pikel çözünürlüklü 2.4inç büyüklüğünde bir ekran, 512MB RAM ve 4GB depolama alanı ile beraber, 1.1GHz hızında çalışan Qualcomm 205 işlemcisi ile performans olarak oldukça tatmin edici özellikler ile karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
Gmail ve Outlook desteğini de içerisinde barındıran model, taşınabilir HotSpot ve çift sim kart özelliği de yine bazı özellikler arasında. Ek olarak 64GB kapasitesine kadar artırılabilen MicroSD yuvası ile depolama alanını yükseltebilmek mümkün. GPS, Bluetooth 4.1, 3.5mm jack girişi ve FM Radyo gibi özellikler ise yine telefondaki yerini almış durumda.
1500 mAh bataryası ile birlikte tek sim kartla bekleme modunda 25 gün, çift sim kart ile 18 gün dayanabilen telefonun pili değiştirilebiliyor. Çin’de piyasaya sürüldüğünde kavisli tasarımı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken telefon, kaydıraklı kapağı ile gelen aramaları sonlandırma ve cevaplama işlerini oldukça eğlenceli kılmakta.
Kaynak: Teknolojioku
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