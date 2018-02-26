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Nokia 8110 geri dönüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2018 11:45 | Son Güncelleme

Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor. Matrix serisi ile ünlenen 8110, 97 dolarlık fiyatı ile geri dönüyor.

Nokia 8110 geri dönüyor

Matrix filmiyle hafızalara kazınan Nokia 8110 geri dönüyor. En son 3310'u piyasaya tekrar sürerek gündeme oturan Nokia bu kez 8110 ile karşımızda.

CNBC’nin haberine göre 97 dolara satışa çıkacak telefon 4G'ye uyumlu olacak.

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8110 İspanya'nın Barcelona kentinde devam edem Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

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Kai OS işletim sistemi bulunan telefon düşük gelir segmentine hitap edecek.

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Cihazın 2018 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Nokia 8110 1996 yılında piyasaya sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
nokia 8110 Matrix teknoloji

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gelsin alırım. seviyorum. bu telefonu. ilk aşkım
bu emektarı yeni nesil bilmez :)
bırakında bazı şeyler tadında kalsın 33 10 u yaptılar ama kımse almadı hersey zamanına göre güzel
zamanının en şık ve zarif telefonu bence satar
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