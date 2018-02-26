Matrix filmiyle hafızalara kazınan Nokia 8110 geri dönüyor. En son 3310'u piyasaya tekrar sürerek gündeme oturan Nokia bu kez 8110 ile karşımızda.

CNBC’nin haberine göre 97 dolara satışa çıkacak telefon 4G'ye uyumlu olacak.

8110 İspanya'nın Barcelona kentinde devam edem Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

Kai OS işletim sistemi bulunan telefon düşük gelir segmentine hitap edecek.

Cihazın 2018 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Nokia 8110 1996 yılında piyasaya sürüldü.