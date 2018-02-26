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Nokia 8110 geri dönüyor! Nokia 8110 4G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

Nokia 8110 efsanesi geri döndü. Nokia, 3310'un yenilenmiş halinde sonra The Matrix filminde bile rol almayı başaran dönemin karizma telefonu Nokia 8110 modelini yenileyerek tekrar piyasaya sürdü. Yeni versiyon Nokia 8110 4G adı ile piyasaya çıkacak. Peki Nokia 8110 4G'nin özellikleri nelerdir? Fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak?

Nokia 8110 geri dönüyor! Nokia 8110 4G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi nedir?

Nokia, MWC 2018 etkinliğinde süpriz bir telefonla karşımıza çıktı: Nokia 8110 4G. Nokia'nın ilk telefonlarından biri olan 8110, dönemin en gözde filmi The Matrix'te tarihi sahnede karşımıza çıkmıştı. Türkiye'deki versiyonundan farklı olarak kızağı otomatik olarak açılan Nokia 8110 ile Neo, uzun zamandır Morpheus ile ilk konuşmasını yapmıştı. Şimdi Nokia, bu efsane telefonu yeniledi. Modern bir görünüme kavuşan Nokia 8110 4G yeni özellikleri ile tanıtıldı.

NOKİA 8110 4G ÖZELLİKLERİ

Nokia 8110 4G'de işletim sistemi olarak YunOS tercih edilmiş. YunOS, Alibaba tarafından ucuz mobil telefonlarda kullanılmak üzere androidin modifiye edilmiş bir versiyonudur. Nokia 8110 4G’de Facebook, Twitter, Google Haritalar, Google Assistan, hatta meşhur yılan oyunu Snake de yer alıyor. Cihaz, donanım parçalarının desteklemesi durumunda bu uygulamalar dışında daha fazla uygulamaya da ev sahipliği yapması bekleniyor.

  • Nokia 8110 4G özellikleri
  • 2.4 inç büyüklüğünde, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde QVGA ekran
  • Ön kamera yok, arkasında ise 2 MP’lik bir kamera
  • 1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm 205 işlemci
  • 512 MB RAM ve 4 GB dahili hafıza
  • 1500mAh büyüklüğünde batarya

BATARYASI İÇİN 25 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ

Eski telefonların en büyük özellikleri uzun pil süreleriydi. Yeni telefonların çıkması ile nerdeyse bir güne düşen pil kullanım süreleri, Nokia 8110 4G'de kapasitesi 1500 mAh olsa da LTE'de verilen 25 günlük bekleme süresi ile kullanıcıları tatmin edecek gibi gözüküyor. Nokia 8110 4G'de ayrıca Wi-Fi işlevselliği, 3.5 mm jak girişi, GPS, Mikro USB 2.0 ve Bluetooth 4.1 de yer alıyor.

NOKİA 8110 4G FİYATI

Nokia 8110 4G'nin siyah ve sarı renkleri mevcut. Avrupa'da 109 dolar fiyatı olan cihazın ne zaman satışa çıkacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YUNOS NEDİR?

YunOS veya eski adıyla Aliyun OS işletim sistemini aslında ilk kez 2012 yılında duyurmuştuk. Alibaba tarafından modifiye edilen Android tabanlı işletim sistemi Aliyun OS, Acer marka bir akıllı telefon üzerinde piyasaya çıkmaya hazırlanıyordu. Ne var ki Google, işletim sisteminin belirlenen gereksinimleri taşımadığını duyurdu ve bir Açık Telefon Birliği üyesi olan Acer’ı telefonu satışa sunmaması konusunda uyardı. Böylece Alibaba’nın hamlesi hayal kırıklığı ile son bulmuş oldu.

Bununla birlikte Alibaba pes etmedi ve işletim sistemini geliştirdi. Bulut tabanlı özelliklerle sistemini destekleyen firma ismini de YunOS olarak değiştirdi. Örneğin Meizu’ya 590 milyon dolar yatırım yaparak YunOS tabanlı telefonların piyasada yaygınlaşmasını sağladı. Bugün geldiğimiz noktada ise Çin’de iOS platformunu geride bırakmaya hazırlanan bir dev bizi karşılıyor.

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