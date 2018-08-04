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Nokia artık 9. sırada

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

HMD Global, Nokia markasını zirveye taşıyor. Counterpoint’in açıkladığı 2. çeyrek verilerine göre firma dünyada 9. büyük akıllı telefon markası oldu.

Nokia artık 9. sırada

Mobil bölümünün Microsoft’a satışının ardından, patentleri ve ekibinin önemli bir bölümü olmadan, sil baştan çalışmaya başlayan Nokia markası, Android’le önemli bir dönüş yaptı. Telefon pazarının en köklü ve efsane isimlerinden olan Finli şirket, akıllı telefonların yükseliş döneminde Windows Phone ısrarı yüzünden kötü günler yaşamış, en sonunda da Microsoft tarafından (mobil bölümü) satın alınmıştı.

2018’in ikinci çeyrek verileri de bildiğiniz gibi şu sıralar açıklanıyor. Gündemi takip edenler hatırlayacaktır; Huawei’nin Apple’ı geride bırakarak en çok ürün satan ikinci şirkete yükselmesi en çok konuşulan olay haline gelmişti. Raporlarda Samsung’un yaşadığı düşüş ve Çinli firmaların (özellikle Huawei ve Xiaomi’nin) önemli yükselişleri de çekiyor.

Ancak dikkat çeken diğer bir detay da şüphesiz HMD Global’daki yükseliş. 18 aydır ürün satışı yapan firma, geçen yılın aynı dönemine göre %782’lik bir büyüme ile 9. sıraya yerleşti. Bununla birlikte de pazarın ihtiyacının %1’inden daha fazlasını karşılamış oldu.

Bu önemli yükseliş elbette ilerlemesini sürdürecektir. Finli şirketin nereye kadar çıkabileceğini hep birlikte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia HMD Global

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