HABER

Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2018 08:13 | Son Güncelleme

Nokia'nın gelmiş geçmiş en iyi telefonu... İşte o kimsede bulunmayan ve fark yaratan özelliği!

Son sürprizle ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı...

Nokia'nın gizli silahı ortaya çıktı

1 / 20

Dünya devi Nokia, küllerinden yeniden doğuyor. Bugüne kadarki en iyi telefonu resmen geliyor! İşte Samsung ve Apple'a soğuk terler döktürecek yeni telefonu...
2 / 20

Yeni telefonun ismi Nokia 9 olarak belirlendi. Nokia 9’un 18: 9 en boy oranına sahip 5.7 inçlik çerçevesiz bir ekranla gelmesi bekleniyor.
3 / 20

HDM Global amiral gemisinde ön yüzü tamamen ekran yapmak adına muhtemelen çentiğe yer verecek.
4 / 20

iPhone X‘un beğenilmeyen çentiği Nokia’da da kullanılabilir. Android P’nin çentik desteği sunması birçok Android destekli telefonun bu tasarımla gelme ihtimalini yükseltiyor.
5 / 20

Nokia 9’da Apple ve Samsung’un başaramadığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu ne anlama geliyor?
6 / 20

Nokia 9’da Apple ve Samsung’un başaramadığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu ne anlama geliyor?
7 / 20

Bu özellik Çin’deki güvenilir bir kaynak tarafından da doğrulandı. Bu kaynak daha önce Nokia 6 ile ilgili doğru bilgileri sızdırmıştı.
8 / 20

Vivo, ekran üzeri parmak izi tarayıcısı sunan tek telefon üreticisi. Yani Nokia bu teknolojiyi kullanan ikinci telefon markası olacak!
9 / 20

Nokia 9’da Galaxy S9 serisindeki gibi Iris tarayıcısı olacağı, güvenliğin parmak izi ve iris tarayıcı ile sağlanacağı iddia ediliyor.
10 / 20

Yeni Nokia modeli bu yıl tanıtılan birçok amiral gemisi modellerde olduğu gibi muhtemelen Snapdragon 845 işlemci ile gelecek.
11 / 20

6 GB RAM ve hızlı şarj özellikli 3800 mAh gücünde bir batarya da yeni cihazın muhtemel özellikleri arasında.
12 / 20

Nokia 9’un şimdiye kadarki en iyi kameraya sahip olması bekleniyor. HMD’nin DXOMark’ın zirvesinde yer alan Galaxy S9 Plus’ın tahtını sallayacak bir telefonla karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.
13 / 20

Nokia’ın 9’un 22 MP çözünürlüklü çift ana kamera ve 12 MP çözünürlüklü ön kamera ile geleceği düşünüyor.
14 / 20

Peki Nokia 9 ne zaman satışa çıkıyor?
15 / 20

Hemen beklemeyin; zira Nokia'nın bu yeni telefonunun satışa çıkması yıl sonunu bulacak gibi görünüyor.
16 / 20

Gelelim fiyata... Nokia 9'un fiyatı ceplerşi yakacak mı?
17 / 20

Henüz net bir bilgi yok; ancak Nokia 9'un Türkiye'ye geliş fiyatının 4 bin 500 TL'den düşük olmayacağı düşünülüyor.
18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia teknoloji iPhone Samsung

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenmedik sorusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenmedik sorusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galaxy S9 serisi hiç olmayacak bir yerde satışa çıktı

Galaxy S9 serisi hiç olmayacak bir yerde satışa çıktı

Elon Musk istedi Westworld ekibi çekti! Karşınızda Falcon Heavy’nin kısa filmi

Elon Musk istedi Westworld ekibi çekti! Karşınızda Falcon Heavy’nin kısa filmi

NASA’dan ilginç proje: Adını yaz Güneş’e gönderelim!

NASA’dan ilginç proje: Adını yaz Güneş’e gönderelim!

Twitter CEO’su açıkladı! Herkese ‘mavi tık’ geliyor

Twitter CEO’su açıkladı! Herkese ‘mavi tık’ geliyor

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

Çinliler bu kez yapay zekanın peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.