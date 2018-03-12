Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!

Son sürprizle ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı...

Nokia'nın gizli silahı ortaya çıktı

1 / 20 Dünya devi Nokia, küllerinden yeniden doğuyor. Bugüne kadarki en iyi telefonu resmen geliyor! İşte Samsung ve Apple'a soğuk terler döktürecek yeni telefonu...

2 / 20 Yeni telefonun ismi Nokia 9 olarak belirlendi. Nokia 9’un 18: 9 en boy oranına sahip 5.7 inçlik çerçevesiz bir ekranla gelmesi bekleniyor.

3 / 20 HDM Global amiral gemisinde ön yüzü tamamen ekran yapmak adına muhtemelen çentiğe yer verecek.

4 / 20 iPhone X‘un beğenilmeyen çentiği Nokia’da da kullanılabilir. Android P’nin çentik desteği sunması birçok Android destekli telefonun bu tasarımla gelme ihtimalini yükseltiyor.

5 / 20 Nokia 9’da Apple ve Samsung’un başaramadığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

6 / 20 Nokia 9’da Apple ve Samsung’un başaramadığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

7 / 20 Bu özellik Çin’deki güvenilir bir kaynak tarafından da doğrulandı. Bu kaynak daha önce Nokia 6 ile ilgili doğru bilgileri sızdırmıştı.

8 / 20 Vivo, ekran üzeri parmak izi tarayıcısı sunan tek telefon üreticisi. Yani Nokia bu teknolojiyi kullanan ikinci telefon markası olacak!

9 / 20 Nokia 9’da Galaxy S9 serisindeki gibi Iris tarayıcısı olacağı, güvenliğin parmak izi ve iris tarayıcı ile sağlanacağı iddia ediliyor.

10 / 20 Yeni Nokia modeli bu yıl tanıtılan birçok amiral gemisi modellerde olduğu gibi muhtemelen Snapdragon 845 işlemci ile gelecek.

11 / 20 6 GB RAM ve hızlı şarj özellikli 3800 mAh gücünde bir batarya da yeni cihazın muhtemel özellikleri arasında.

12 / 20 Nokia 9’un şimdiye kadarki en iyi kameraya sahip olması bekleniyor. HMD’nin DXOMark’ın zirvesinde yer alan Galaxy S9 Plus’ın tahtını sallayacak bir telefonla karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.

13 / 20 Nokia’ın 9’un 22 MP çözünürlüklü çift ana kamera ve 12 MP çözünürlüklü ön kamera ile geleceği düşünüyor.

14 / 20 Peki Nokia 9 ne zaman satışa çıkıyor?

15 / 20 Hemen beklemeyin; zira Nokia'nın bu yeni telefonunun satışa çıkması yıl sonunu bulacak gibi görünüyor.

16 / 20 Gelelim fiyata... Nokia 9'un fiyatı ceplerşi yakacak mı?

17 / 20 Henüz net bir bilgi yok; ancak Nokia 9'un Türkiye'ye geliş fiyatının 4 bin 500 TL'den düşük olmayacağı düşünülüyor.

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