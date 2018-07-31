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Nokia ve T-Mobile'dan 5G müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Nokia ile Alman telekomünikasyon devi T-Mobile arasında 5G teknolojisi için 3,5 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı.

Nokia ve T-Mobile'dan 5G müjdesi!

Geleceğin mobil iletişim teknoloji olacak olan 5G ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünya çapında birçok firmanın üzerinde çalıştığı teknolojilinin standartları da belli olmaya başladı. Nokia ve T-Mobile arasında yapılan anlaşmaya göre 5G ile ilgili çalışmalar konusunda işbirliği yapılacak.

Nokia ve T-Mobile 5G için çalışacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen T-Mobile Baş Teknoloji Yöneticisi Neville Ray, "Harcadığımız her dolar 5G dolarıdır." yorumunu yaptı. Nokia Müşteri İşlemleri Baş Yöneticisi Ashish Chowdhary ise, açıklamada, her iki firmanın son aylarda önemli teknolojik ilerlemeler kaydettiğine işaret ederek, 5G'nin artık ticari bir gerçekliğe kavuştuğuna dikkati çekerek, iki şirketin ABD'de 5G teknolojisini büyük çapta yaygınlaştıracağının altını çizdi.

Açıklamanın ardından, New York borsasında T-Mobile'ın hisseleri yüzde 1,9 primle 60,74 dolara kadar çıkarken, Nokia hisseleri yüzde 3,5 artışla 5,59 dolara kadar tırmandı. ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü olan T-Mobile, nisan ayında, ülkenin en büyük dördüncü operatörü Sprint ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu. Birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine Deutsche Telekom'un, yüzde 27'sine SoftBank'ın sahip olacağı belirtilirken, yüzde 31'inin de halka açık olacağı bildirilmişti.

5G Nedir?

5G teknolojisi 4G'ye göre çok daha hızlı bir iletişim altyapısı sunuyor. Teoride saniyede 20 Gpbs hızlıra ulaşmayı vaad eden 5G teknolojisi 2020 yılından itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. 5G iletişim teknolojisinin halen kullanımda olan 4G'den yüzde 15 ile yüzde 50 oranında daha hızlı olması bekleniyor. Bu teknolojinin verimle çalışabilmesi için fiber altyapısının da yagın ve gelişmiş olması gerekiyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Huawei, Samsung, Qualcomm, Samsung, Intel, Mediatek ve Samsung gibi firmalar ise 5G altyapısı ile donanım konusunda çalışmalar yapıyor. Bu teknolojinin 2018 yılının sonlarında bazı ülkelerde kullanıma sunulması beklenirken yaygın kullanımının 2020 yılını bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Nokia ve T-Mobile 5G

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