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Nokia X, 16 Mayıs’ta resmen tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2018 08:30 | Son Güncelleme

Bu sabah TENAA’da yer alan bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Sızdırılan bu yeni görüntüler ise telefonun tasarımının net bir şekilde görülmesini sağlıyor.

Nokia X, 16 Mayıs’ta resmen tanıtılacak

Nokia markalı akıllı telefonları çıkaran HMD Global, yeni akıllı telefonu Nokia X‘i önümüzdeki hafta resmen tanıtacak. Telefonun tanıtılacağı yaklaştıkça sızıntıların sıklığı da artıyor. Bu sabah TENAA’dan sertifika alırken görülen telefon, şimdi de sızdırılan yeni görüntüleriyle karşımıza çıktı.

Sızdırılan yeni görüntüler, telefonun ekranında iPhone X’dakine benzer bir çentik bulunacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Telefonun çentikli ekranı 5.8 inç boyutunda ve 19:9 oranında olacak.

Bu yeni görüntülerle birlikte telefonun arka yüzü de net bir şekilde görüldü. Cam bir arka panele sahip telefonun arka yüzündeki çift kamera, alt alta yerleştirilmiş.

HMD Global, merakla beklenen yeni telefonunu 16 Mayıs’ta dünya genelinde yayınlanacak bir etkinlikle resmen tanıtacak.

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Nokia X akıllı telefon

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