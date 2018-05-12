Nokia X, 16 Mayıs’ta resmen tanıtılacak

Nokia markalı akıllı telefonları çıkaran HMD Global, yeni akıllı telefonu Nokia X‘i önümüzdeki hafta resmen tanıtacak. Telefonun tanıtılacağı yaklaştıkça sızıntıların sıklığı da artıyor. Bu sabah TENAA’dan sertifika alırken görülen telefon, şimdi de sızdırılan yeni görüntüleriyle karşımıza çıktı.

Sızdırılan yeni görüntüler, telefonun ekranında iPhone X’dakine benzer bir çentik bulunacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Telefonun çentikli ekranı 5.8 inç boyutunda ve 19:9 oranında olacak.

Bu yeni görüntülerle birlikte telefonun arka yüzü de net bir şekilde görüldü. Cam bir arka panele sahip telefonun arka yüzündeki çift kamera, alt alta yerleştirilmiş.

HMD Global, merakla beklenen yeni telefonunu 16 Mayıs’ta dünya genelinde yayınlanacak bir etkinlikle resmen tanıtacak.

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