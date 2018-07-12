Nokia X5 bekleyenlere kötü haber geldi!

Nokia X5'i merakla bekleyenlere kötü bir haberimiz var. HMD Global, Nokia X5 akıllı telefon modelinin tanıtım lansmanını ertelendiğini duyurdu kullanıcılarına.

Telefonu merakla bekleyenler için oldukça üzücü bir durum açıkçası. Normalinde dün resmi olarak olarak gerçekleştirilecek olan lansman bir an da erlelendi ve bu konu hakkında firmadan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Lansmanın ne zaman yapılacağı konusunda da firma bilgi vermekten kaçınıyor.

Aslına bakarsanız modelin teknik detayları çoktan internette kol gezmekte. Fiyatından tutun özelliklerine kadar her türlü bilgi halihazırda internette mevcut. Farklı bir tasarım sunmayan X5, bünyesinde barındırdığı dev ekranı ile de ilgi odağı olmuş durumda.

X5, ön yüzünde herhangi bir fiziksel buton barındırmıyor. Parmak izi sensörü arkasında olan model, genel olarak göze hoş hitap etmekte. Modele gücünü Helio P60 işlemci ve 3 GB, 4 GB ya da 6 GB RAM veriyor. 32 GB ya da 64 GB depolama ile alınabilen telefon, 5,86 inç 720p IPS ekran üzerine kurulu. USB-C portuna ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan model, 3.000 mAh kapasitesinde bir pil ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Arkasında 13 megapiksel + 5 megapiksel çiftli kamera bulunan telefon, önde ise 8 megapiksellik bir kamera barındırıyor. 120 dolar fiyat etiketine sahip olan telefonun henüz piyasaya çıkış tarihi açıklanmış değil. Büyük ihtimalle gerçekleştirilecek olan lansman sırasında açıklanacaktır.

Kaynak: Teknolojioku

