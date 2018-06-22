Nokia X6, Çin dışına çıkıyor

Bildiğiniz gibi HMD Global yeni akıllı telefonu Nokia X6’yı geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikle resmen tanıttı. Uzun süredir gündemde olan X6 kullanıcılar tarafından heyecanla karşılandı. Ancak telefonun sadece Çin’de satışa sunulması hayal kırıklığı yarattı.

Ancak Çin dışındaki Nokia kullanıcılarının ısrarı HMD Global’ın fikrini değiştirmişe benziyor. Geçtiğimiz günlerde şirket yönetiminden gelen umut verici açıklamalarının ardından, bugün ilk somut gelişme yaşandı.

X6’nın TA-1083 ve TA-1116 model numaralarını taşıyan uluslararası versiyonları Bluetooth sertifikası alırken görüldü. Çin dışında telefonun satışa çıkacağı ilk ülkelerin Rusya ve Tayvan olacağı söyleniyor. Ancak zamanla diğer ülkelerde de telefonun satışa çıkması bekleniyor.

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