Nokia'dan 5 kameralı telefon geliyor!

Çinli site Baidu'da yayınlanan bir gönderiye göre Nokia'nın gelecek amiral gemisi telefonlarında 5 adet kamera bulunacak. Bu kameraların ön-arka dağılımı konusunda herhangi bir detay söz konusu değil. Son zamanlarda dört kameralı telefonları görmeye başladığımız bir gerçek. Ancak beşinci kameranın nereye, ne şekilde yerleştirileceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.
Daha önceleri beklenen Nokia 9'da dört kamera olacağı zaten konuşuluyordu. Bu yüzden, beş kameralı bir Nokia 9 görmek herhalde kimse için şaşırtıcı olmayacaktır.
Önceki söylentilere bakılırsa Nokia 9, Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Bu da, eğer beklenen olursa, beş kameranın yanında güçlü bir performansın bizi karşılayacağı anlamına geliyor.
Nokia 9'un, Şubat ayında Barselona'da gerçekleşecek MWC kongresinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
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