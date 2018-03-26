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Note 9 erken mi çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2018 15:47 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, yaklaşık olarak 1 ay önce yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı tanıtmıştı. Bir süre ön sipariş sürecinde kalan bu iki model, kısa süre önce de satışa sunulmuştu.

Note 9 erken mi çıkacak?

Şimdiye kadar geçen süre içerisinde S9 ve S9+ satışında aradığını bulamayan Güney Koreli şirket, Galaxy Note 9 üzerinde radikal kararlar almak zorunda kaldı.

Galaxy S9 ve S9+’ın beklenilen satış rakamlarının altında kalması, müşteriyi yeterince heyecanlandıramamış olmasına bağlandı. Gerçekten de S8 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip S9’un daha yüksek bir fiyat etiket ile satışa sunulması, pek mantıklı olmadı.

Bu hatayı görmezden gelmeyen Güney Koreli şirket, Galaxy Note 9 ile Infinity Display tasarım çizgisini bir üst skalaya taşımak istiyor. Sızdırılan son raporlara göre, Galaxy Note 9 Infinity Display 2.0 ile donatılacak. Ayrıca telefonun kesim çizgilerinde de değişikliğe gidilmesi umuluyor.

Kamera ve teknik özellikler bazında Note 9’un S9+’tan farklı bir yönünün olması beklenmiyor. SD 845 ile gelecek olan telefonun 6GB RAM içereceği ve Oreo 8.1 ile geleceği de söylentiler arasında.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Güney Kore kaynaklı bazı raporlara göre, Samsung Note 9’u beklenenden daha önce satışa sunmayı planlıyor. Bu durumun temel nedeni ise yeni iPhone modellerinin Note 9 satışlarını etkileyebilecek olması.

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Anahtar Kelimeler:
Note 9 teknoloji

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