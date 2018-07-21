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Note ailesi yolun sonuna mı geldi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Note ailesinin yeni üyesi olan Samsung Galaxy Note 9 ile sona ereceği iddia edildi.

Note ailesi yolun sonuna mı geldi?

Büyük ekranlı telefon furyasını yeniden başlatan ve bir döneme damgasını vuran Samsung Galaxy Note 9'un Note ailesinin son üyesi olacağı iddia edildi. Çinli markaların atağa kalkması ve çok daha uygun fiyatlarla amiral gemisi modeller piyasaya sürmesi Samsung'un strateji değiştirmesine sebep oldu.

Kalemli S10 Plus gelebilir!

Firmaya yakın kaynaklara göre amiral gemisi modellerin fiyatlarının artması beraberinde yeni bir strateji değişikliğini getiriyor. Buna göre Samsung önümüzdeki yıldan itibaren Note ailesine yeni model eklemeyecek. Yani 9 Ağustos'ta tanıtalacak olan Note 9 modelinden sonra önümüzdeki yıl Note 10 üretilmeyecek. Bunun yerine S ailesine kalemli bir model gelecek ve S10 Plus modeli Note 10'un yerini alacak.

Bu gerçekten de makul bir adım olarak görülebilir. Zira son birkaç modeldir S ailesinin Plus modeli ile Note ailesinin modeli birbirine çok benzer hale gelmişti. Aradaki tek fark ise S Pen adı verilen kalemli kullanımdı. Samsung gibi bir marka için S10 Plus modelini kalemli hale çevirmek çok zor olmasa gerek.

Bu adımla beraber tasarım ve üretim maliyetlerini de düşürmeyi hedefleyen Samsung, bu sayede Xiaomi ve Huawei gibi rakipleriyle daha iyi rekabet edecek modeller geliştirmeyi planlıyor. Böylece Samsung da giriş ve orta seviyesinde daha fazla yeni model de üretebilecek. Elbette her zaman olduğu gibi belirtelim: Bunların hepsi iddia ve bu iddialar resim olarak onaylanmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
note Samsung Galaxy Note s10 plus

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