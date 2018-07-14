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Nova 3’den sonra Nova 3i de yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2018 08:46 | Son Güncelleme

Saatler önce duyurulan Nova 3’ün “Lite” versiyonu Nova 3i’nin teknik detayları sızdırıldı. Kardeş model kırpılan özelliklere rağmen iddialı.

Nova 3’den sonra Nova 3i de yolda

4 kameralı Huawei Nova 3‘ün dün yapılan duyurusunun hemen ardından, bugün kırpılmış model 3i‘nin iddiaları basına düştü. Bir teknik özellik tablosunda yan yana görüntülenen ikilinin, her şeye rağmen benzer tarafları da bulunuyor.

Tasarım bu noktaların başında geliyor. Tablonun hemen üzerinde göreceğiniz üzere cihazlar birbirinin aynısı. Hatta aynı kasayı paylaşıyor bile olabilirler. Diğer bir benzerlikse ön kamera kurulumunda. Her iki cihaz da 24 + 2 MP‘lik çift ön kameraya yer vermiş.

Farklılıklar ise bundan sonra hemen başlıyor; arka kamera yapay zeka destekli 24 + 16 MP yerine 16 +2 MP olarak değiştirilmiş. Ana değişiklik ise yongaseti kısmında olacak. 3i, ana modelin aksine Kirin 970 değil Kirin 710 kullanıyor.

Batarya da 3750 mAh’ten 3340 mAh’e düşmüş, bununla beraber hızlı şarj özelliğine de veda edilmiş. Bellek-depolama konfigürasyonunda ise ilginç bir seçenekler mevcut. Çinli şirket 6 GB RAM ile 64 GB depolamayı, 4 GB RAM ileyse 128 GB‘ı eşlemeyi tercih edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nova 3 Nova 3i Huawei

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