Nubia Red Magic adeta yok sattı

Şu aralar oyun odaklı akıllı telefonların hayli revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Razer Phone ile başlayan bu akım, Xiaomi Black Shark ve Nubia Red Magic ile devam etti. Temel olarak üst düzey teknik özelliklere sahip olan bu telefonlar ekran ve soğutma anlamında özel bir donanımla geliyorlar. Bu da onları üst segment diğer modellerden ayıran iki ayrı kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Red Magic geçtiğimiz gün Çin’de satışa sunuldu. 2499 yen yani 399 dolarlık etiketle satışa sunulan 10.000 adet Red Magic, sadece 37 saniye içerisinde tükendi.

ZTE tarafından yapılan açıklamada, bu flaş satışın zaten beklendik bir durum olduğu ve önümüzdeki günlerde stokların yenileneceği belirtildi.

Nubia Red Magic hakkında ufak bir hatırlatmada bulunalım. Red Magic, yonga seti tarafında geçtiğimiz yılın üst segment modellerinde kullanılan Snapdragon 835’ten yararlanıyor. Aynı yonga setini kullanan Razer Phone’un fiyatı ise 700 dolar seviyelerinde. Arada nereden baksanız 300 dolara yakın bir fark var. Dolayısıyla Red Magic stoklarının 37 saniyede tükenmiş olması, büyük bir sürpriz sayılmaz.

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