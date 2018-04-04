Nubia Z18 mini: Küçük ve etkili

Bunun için öncelikle Nubia’nın ürün yelpazesini biraz daha çeşitlendirmek isteyen Çinli üretici yakında yeni bir model daha tanıtacak. Nubia Z18 mini.

Nubia Z18 mini isminden de anlaşılabileceği üzere, Nubia’nın amiral gemisi modelinin biraz kırpılmış versiyonu olacak. Özellikleri itibariyle orta segmente hitap edecek olan modelin kamera anlamında üst düzey modellerle yarışacak seviyede olması bekleniyor.

Nubia Z18 mini iddialara göre 24MP’lik iki kameradan oluşan bir çift kamera modülüne sahip olacak. Keza bu söylenti ZTE tarafından yayınlanan son görselle de doğrulanmış durumda. Çinli üretici tarafından yayınlanan görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Nubai Z18 mini için hazırlanan etkinlik görselinden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere telefonda 24MP’lik kameraların kullanacağı kesin gibi görünüyor. Afişteki “2400” ifadesi ise 24MP’lik çift ana kameraya yorumlanmış durumda. Elbette bu konuda henüz netleşmiş birşey yok.

Nubia, orta segmente hitap eden yeni modelini 11 Nisan’da tanıtacak. Telefonun ilk etapta Çin’e özel olarak satışa sunulması bekleniyor.

Bu arada şunu da belirtelim. Hali hazırda ne ZTE, ne de Nubia Türkiye’de resmi olarak satış yapmıyor.

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