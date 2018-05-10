Nvidia’dan ekran kartı almak isteyip de alamayanlara müjde!

Nvidia ekran kartları son zamanlarında oyun için değil daha çok kripto para madenciliği için satın alınmaya ve kullanılmaya başladı. Hatta ve hatta 300’e yakın ekran kartı satın alıp madenciliğe başlayan sevgili madenciler bile vardı. Hal böyle olunca, piyasada ekran kartı bulmak oldukça zorlaştı ve fiyatlar dudak uçuklatan rakamlara kadar çıktı. Ancak görünüşe göre madencilerin yol açtığı ekran kartı sıkıntısı artık bitiyor. Bunun ilk sinyalleri bugün verildi.

NVİDİA GEFORCE GTX 1080 Tİ’IN FİYATI DÜŞTÜ

Nvidia’nın resmi sitesinde ve birçok çeşitli mağazada Nvidia marka 10 serisi GeForce GTX model ekran kartları normal fiyatlarına indi. Kartların stokları ise artık sayılı değil. Bu demek oluyor ki artık herkes hak eden fiyatlardan ekran kartı satın alabilir.

İŞTE 10 SERİSİ EKRAN KARTLARININ YENİ FİYATLARI!

Mağazalarda Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 699 dolar’dan Nvidia GeForce GTX 1060 229 dolar’dan satışta bulunuyor. Ancak ekran kartı almak isteyenlerin hızlı olması gerek. Zira kripto madenciler her an piyasadaki bu kartları da silip süpürebilir, fiyatlar yine üzücü rakamlara ulaşabilir.



