HABER

Nvidia’dan ekran kartı almak isteyip de alamayanlara müjde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Bitcoin ve çeşitli kripto para madencileri sayesinde arttıkça artan ekran kartı fiyatları düşüş göstermeye başladı. Nvidia’nın resmi sitesinde ve birçok mağazada Nvidia marka ekran kartları eski fiyatlarına geri döndü.

Nvidia’dan ekran kartı almak isteyip de alamayanlara müjde!

Nvidia ekran kartları son zamanlarında oyun için değil daha çok kripto para madenciliği için satın alınmaya ve kullanılmaya başladı. Hatta ve hatta 300’e yakın ekran kartı satın alıp madenciliğe başlayan sevgili madenciler bile vardı. Hal böyle olunca, piyasada ekran kartı bulmak oldukça zorlaştı ve fiyatlar dudak uçuklatan rakamlara kadar çıktı. Ancak görünüşe göre madencilerin yol açtığı ekran kartı sıkıntısı artık bitiyor. Bunun ilk sinyalleri bugün verildi.

NVİDİA GEFORCE GTX 1080 Tİ’IN FİYATI DÜŞTÜ

Nvidia’nın resmi sitesinde ve birçok çeşitli mağazada Nvidia marka 10 serisi GeForce GTX model ekran kartları normal fiyatlarına indi. Kartların stokları ise artık sayılı değil. Bu demek oluyor ki artık herkes hak eden fiyatlardan ekran kartı satın alabilir.

Picture1

İŞTE 10 SERİSİ EKRAN KARTLARININ YENİ FİYATLARI!

Mağazalarda Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 699 dolar’dan Nvidia GeForce GTX 1060 229 dolar’dan satışta bulunuyor. Ancak ekran kartı almak isteyenlerin hızlı olması gerek. Zira kripto madenciler her an piyasadaki bu kartları da silip süpürebilir, fiyatlar yine üzücü rakamlara ulaşabilir.

100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
Ankara'da korku dolu dakikalar! Ankara'da korku dolu dakikalar!
Bakan Canikli'den bedelli askerlik sorusuna yanıtBakan Canikli'den bedelli askerlik sorusuna yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NVIDIA ekran kartı gtx 1080 ti gtx 1060

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir hayal gerçek oluyor: Steam oyunları akıllı cihazlara geliyor!

Bir hayal gerçek oluyor: Steam oyunları akıllı cihazlara geliyor!

Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!

Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!

Google’ın yapay zekası insanları fena kandırıyor!

Google’ın yapay zekası insanları fena kandırıyor!

Ona bu renk çok yakışıyor: Samsung Galaxy S9’un yeni rengi ortaya çıktı

Ona bu renk çok yakışıyor: Samsung Galaxy S9’un yeni rengi ortaya çıktı

Meraklılarına müjde: Samsung Galaxy Note 9’un ilk fotoğrafı sızdırıldı!

Meraklılarına müjde: Samsung Galaxy Note 9’un ilk fotoğrafı sızdırıldı!

iPhone'larda büyük tehlike! Siyah noktalı bu mesaj iPhone'ları bozuyor

iPhone'larda büyük tehlike! Siyah noktalı bu mesaj iPhone'ları bozuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.