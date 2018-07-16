O da kıvrımlı OLED ekran kullanacak

Geçen yılın Mate 10 serisinin üyeleri, birbirinden tamamen farklı panellerle gelmişti. Bu sene de durum değişmeyecek gibi duruyor. Son gelen bilgilere göre Mate 20 Pro, yalnızca OLED panelle gelmeyecek, aynı zamanda bu panel kıvrımlı olacak. Çinli BOE’nin sağlayacağı paneller, bu kez Güney Koreli üreticilerin elinden çıkmayacak. Benzer bir tasarım anlayışına sahip olan Mate RS‘te, LG tercih edilmişti. Çinli bir şirketin böylesi bir sipariş yükünü üstlenmesi çok sık gördüğümüz bir şey değil.

Öte yandan standart Mate 20‘de ve olası diğer modellerde OLED ekran bulunacağına dair bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Muhtemelen bunda LCD kullanılacak.

Ekim ayında duyurusu yapılacak olan 20 Pro‘da ayrıca; ekran içi parmak izi okuyucu, 3 arkada 2 önde olmak üzere toplam 5 kamera, 6.9 inç ekran ve Kirin 980 yer alacağı düşünülüyor.

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