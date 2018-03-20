O oyun Türkçe olacak!

Oyun severlerin de bileceği üzere oyun sektöründe Türkçe dil desteğine karşı bir mesafe mevcut. Yani Türkçe dil desteği ile çıkan oyunların sayısı hala bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Hal böyle olunca, Türkçe olan yapımların değeri de artıyor.
Yerli kardeşler tarafından kurulan Crytek, genel olarak geliştirdiği oyunların birçoğunda Türkçe dil desteğine yer verdi. Özellikle Crysis serisi ile muazzam bir başarı yakalayan stüdyo, sonrasında ise meşakkatli bir döneme girdi.
Son yıllarda Hunt Showdown isimli oyun üzerine çalışmalar yürüten Crytek, bu yapımı erken erişime açma kararı almıştı. Kısa süre önce Steam üzerinden erken erişime açılan yapım, geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile Rusça ve Çince dil desteği oyuna eklendi. Güncelleme akabinde Crytek tarafından yapılan açıklamada, kısa süre sonra Hunt Showdown için yayınlanacak olan güncellemeler ile Türkçe başta olmak üzere, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinin de oyuna ekleneceği belirtildi.
Muhtemelen bu güncelleme oyun final sürümüne ulaşana kadar yayınlanmış olacaktır.
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