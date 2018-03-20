HABER

O oyun Türkçe olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Crytek’te yaşanan koltuk değişimi sonrası, şirketin Hunt Showdown’ın üzerine yaptığı planların geleceği de merak konusu olmuştu.

O oyun Türkçe olacak!

Oyun severlerin de bileceği üzere oyun sektöründe Türkçe dil desteğine karşı bir mesafe mevcut. Yani Türkçe dil desteği ile çıkan oyunların sayısı hala bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Hal böyle olunca, Türkçe olan yapımların değeri de artıyor.

Yerli kardeşler tarafından kurulan Crytek, genel olarak geliştirdiği oyunların birçoğunda Türkçe dil desteğine yer verdi. Özellikle Crysis serisi ile muazzam bir başarı yakalayan stüdyo, sonrasında ise meşakkatli bir döneme girdi.

Son yıllarda Hunt Showdown isimli oyun üzerine çalışmalar yürüten Crytek, bu yapımı erken erişime açma kararı almıştı. Kısa süre önce Steam üzerinden erken erişime açılan yapım, geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile Rusça ve Çince dil desteği oyuna eklendi. Güncelleme akabinde Crytek tarafından yapılan açıklamada, kısa süre sonra Hunt Showdown için yayınlanacak olan güncellemeler ile Türkçe başta olmak üzere, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinin de oyuna ekleneceği belirtildi.

Muhtemelen bu güncelleme oyun final sürümüne ulaşana kadar yayınlanmış olacaktır.

Avengers Infinity War için yeni fragman yayınlandı!

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı varAfrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Crytek Hunt Showdown teknoloji

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Blackshark görüldü

Xiaomi Blackshark görüldü

VW elektrikli otomobiller konusunu kafaya taktı

VW elektrikli otomobiller konusunu kafaya taktı

iPhone 8 Plus için müthiş iddia

iPhone 8 Plus için müthiş iddia

Shadow of the Tomb Raider duyuruldu

Shadow of the Tomb Raider duyuruldu

Narcos, oyun oluyor!

Narcos, oyun oluyor!

Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.