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O telefona özel Ronaldo imzalı kılıf

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:08 | Son Güncelleme

Neffos C7 model akıllı telefonlar, artık cam koruyucu ve Ronaldo imzalı kılıf ile birlikte satılıyor. Panzer Glass markası ile TP-Link Neffos’un yaptığı işbirliği ile Neffos C7 için özel kılıf ve cam koruyucu üretildi.

O telefona özel Ronaldo imzalı kılıf

Türkiye’de 999 TL (KDV dahil) fiyatla satılan Neffos C7, çift SIM kartlı bir fiyat/performans telefonu. Neffos C7, güzel selfie’ler çekmeyi sağlayan 8 M piksellik ön kamerası ve gelişmiş HD ekranı ile öne çıkıyor. Ayrıca 13M piksellik arka kamerası ile tüm fotoğraf çekimlerinde iddialı olan Neffos C7’nin PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) özellikli arka kamerası sayesinde her anı yakalamak mümkün oluyor. Her iki kamera da hem gündüz hem de gece her açıdan fotoğraf çekmeyi kolay hale getiriyor.

Neffos C7, 5.5 inç’lik IPS-LCD ekrana sahip. Ekran, sert güneş ışığında bile görünmeyi sağlayan netlikte, kaliteli görüntüler sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu arka panelin üst kısmına yerleştirilmiş durumda. Bu yerleşim hem kolay erişim sağlıyor hem de meraklı gözlerden uzak tutarak ek bir güvenlik sunuyor. Bu sensör ekranı 0.2 saniyede açıyor.

Sekiz çekirdekli 1.5GHz hızındaki işlemciye sahip olan Neffos C7’nin 2GB belleği bulunuyor. MikroSD kart desteği bulunan telefonun depolama kapasitesi 128GB’a kadar artırılabiliyor.

Cam koruyucu ve Ronaldo imzalı kılıf hediyeli olarak raflarda olacak olan Neffos C7 akıllı telefonların bulut-gri ve günışığı-altın olmak üzere iki kasa rengi seçeneği bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Neffos C7 Panzer Glass

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