Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!

Xiaomi Android’li akıllı telefon üretiminde son zamanların en popüler markası. Özellikle son birkaç yıldır tüketiciler arasında hayli popüler olan Xiaomi, önemli bir eşiği daha geçti. Şirket, son bir yılda yaptığı akıllı telefon satışlarıyla büyük bir başarıya imza attı.

XİAOMİ OPPO’YU TAHTINDAN ETTİ



Strategy Analytics’in yayınladığı akıllı telefon pazarını konu alan raporda akıllı telefon satışlarında düşüş gözlendi. Bu düşüşe rağmen Xiaomi son bir yıldaki akıllı telefon satışlarında %125’lik bir artış gerçekleştirdi ve Pazar payını %8.2 oranında arttırdı. Bu rakamlar Xiaomi’ye dünyanın en büyük 4. Akıllı telefon üreticisi olma unvanını kazandırdı. Bu sayede en büyük rakibi Oppo’yu saf dışı bırakan Xiaomi’nin önünde ise Huawei ve Apple yerini aldı.

AKILLI TELEFON PAZARINDA LİDER DEĞİŞMEDİ



Akıllı telefon pazarının lideri ise değişmedi ve Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung liderliğini devam ettirdi. Samsung, liderliği önümüzdeki sene de kimselere kaptırmayacakmış gibi. Sonuçta Ağustos ayında tanıtılacak bir Note 9 modeli Samsung’u vezir etmeye devam edebilir.



