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Ona bu renk çok yakışıyor: Samsung Galaxy S9’un yeni rengi ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 20:52 | Son Güncelleme

Samsung’un daha önce Galaxy S8 modelinde denediği Burgonya Kırmızısı adlı rengi geri dönüyor. Şirket, Galaxy S9’un Burgonya Kırmızısı ile bezenen modelini çok yakın bir zamanda satışa sunacak. Burgonya Kırmızısı Galaxy S9’un resmi fotoğrafları ise çoktan çıktı bile.

Ona bu renk çok yakışıyor: Samsung Galaxy S9’un yeni rengi ortaya çıktı

Samsung Galaxy S8 standart siyah, altın ve orkide grisi renkli versiyonlarıyla satışa çıkmıştı. Ancak bu renklere sonradan bir renk eklenmişti ki, birçok kişinin gözünü almıştı. O renk Burgonya Kırmızısı’ydı. Kırmızı tonuyla göz alıcı bir estetiğe sahip olan Burgonya Kırmızısı, Galaxy S8’den sonra Galaxy S9 modellerine de renk vermeye hazır durumda. Samsung aldığı kararla Burgonya Kırmızısı Galaxy S9 üretecek.

SAMSUNG GALAXY S8’İN KIRMIZISI SAMSUNG GALAXY S9’A GELİYOR

Capture

Ice Universe adlı sızıntı canavarı, Burgonya Kırmızı Galaxy S9’un resmi fotoğraflarını Twitter’a sızdırmayı başardı. Sızıntılarda görülen Galaxy S9’larda renkleri dışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Ancak telefonların fiyatlarında değişiklik olabilir.

BURGONYA KIRMIZISI GALAXY S9’UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple’ın kırmızı Product Red ürünleri diğer iPhone modellerinden biraz daha pahalı oluyor. Aynı şey Burgonya Kırmızısı Galaxy S9 için de yaşanabilir. Fakat fiyat konusunu bir kenara bırakırsak, kanımca yeni nesil akıllı telefonlara kırmızı renk çok ama çok yakışıyor.

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Samsung samsung galaxy s9 Burgonya Kırmızısı Burgundy Red 

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