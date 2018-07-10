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Önceden yüklenmiş Android uygulamalarına dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 09:00 | Son Güncelleme

The Wall Street’in haberine göre uygun fiyata satılan Android telefonlarda büyük bir güvenlik sorunu var. Peki sorunun kaynağı ne?

Önceden yüklenmiş Android uygulamalarına dikkat!

Teknoloji basını The Wall Street kaynaklı haberle çalkalandı. Buna göre özellikle gelişmekte olan ülkelerde satılan uygun fiyatlı Android telefonlarda çok ciddi güvenlik tehditleri bulunuyor. Bu sorunun kaynağı ise önceden yüklenmiş uygulamalar.

Reklam amaçlı görülen ve çoğu zaman kaldırılması mümkün olmayan bu uygulamalar, izinsiz şekilde kişisel verileri toplayabiliyor. Bu veriler arasında IMEI numarası, MAC adresleri ve konum bilgisi gibi, yanlış ellere geçtiğinde başınıza iş açabilecek veriler de bulunuyor.

Yazıda özellikle bahsedilen GMobi firması, en büyük suçlulardan birisi olarak gösteriliyor. Brezilya, Hindistan, Çin gibi rekabetin büyük olduğu pazarlarda çalışma yapan GMobi, iddiaya göre kötü amaçlı veriler toplama konusunda öncü isimlerden. Şirketin, Huawei ve Xiaomi ile çalışma konusunda ret aldığı da biliniyor.

Zaman zaman hafızada yer kapladığı için çokça eleştirilen ön yüklü uygulamalar, silinemediğinde daha da can sıkıcı bir hal alıyor. Ancak bu uygulamaların bu denli tehlikeli olduğu belki de ilk kez bu kadar açık şekilde basında yazılıyor. Her geçen gün artan siber tehdit düşünüldüğünde bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var.

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android The Wall Street

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