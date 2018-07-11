OnePlus 3 için beklenen güncelleme yayınlanıyor

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan OnePlus, güncellemeler konusunda oldukça istikrarlı bir yapıya sahip. Aynı Apple gibi sadece üst segment modeller geliştiren Çinli firma, satış sonrası yazılım ve güncelleme desteğiyle de kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

Zaman zaman çeşitli OnePlus modelleri için yayınlanan güncellemelerde sorunlar çıktığına tanıklık edebiliyoruz. Fakat bu sorunlar da çok geçmeden gideriliyor. Zaten Çinli üreticinin en çok ön plana çıkartılan özelliklerinden birisi de güncellemeler konusunda kullanıcılarına kulak veriyor olması.

Örneğin bir süredir OnePlus 3 ve 3T kullanıcılarının kamera optimizasyonu konusunda bazı şikayetleri vardı. Çinli üretici bu şikayetleri görmezden gelmedi ve gelecek olan Oxygen güncellemesi içerisinde, kamera optimizasyonu ile ilgili bazı özellikler de yerleştirdi.

Hali hazırda açık beta konumunda bulunan bu güncellemeyi dilersiniz telefonunuza şimdi de indirebilirsiniz. Elbette bunun için öncelikli olarak OnePlus 3 ya da 3T sahibi olmanız gerektiğini de unutmamanız lazım.