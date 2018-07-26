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OnePlus 5, selfie kamerasıyla da portre çekebilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

OnePlus 5 ve 5T kullanıcılarından gelen isteği geri çevirmeyen OnePlus, 2017’de çıkan telefonlarına birçok yeni özellik ekleyeceğini açıkladı.

OnePlus 5, selfie kamerasıyla da portre çekebilecek

Çinli telefon üreticisi OnePlus, dün Hindistan’da özel bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte OnePlus kullanıcıları ile buluşan şirket yöneticileri, kullanıcılardan gelen istekleri dinledi. Bu isteklerin önemli bir kısmı artık yavaş yavaş güncelliğini kaybeden OnePlus 5 ve 5T hakkındaydı.

Etkinlikte konuşan bir çok kullanıcı eskiyen telefonlarının güncellenmesini istedi. Bu istekleri geri çevirmeyen OnePlus, kullanıcılara birçok yeni özellik sözü verdi. OnePlus’ın sözünü verdiği en dikkat çekici özellik selfie kamerasındaki portre modu oldu.

OnePlus 6 ile birlikte şirketin telefonlarında görmeye başladığımız portre modunda selfie çekimi, 5 ve 5T’ye de eklenecek. Bunun için donanımda herhangi bir değişiklik yapılması gerekmeyecek. Yayınlanacak yeni bir güncelleme ile 5 ve 5T’nin selfie kamerasına portre modu da eklenecek.

Bu işlemin yazılımla yapılabiliyor olması daha eski modellere sahip olanları da umutlandırdı. OnePlus 3 ve 3T gibi daha eski modeller için de benzer bir yol izlenebilir. Ancak şimdilik sadece 5 ve 5T için bu özelliğin sözü verildi.

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OnePlus akıllı telefon

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