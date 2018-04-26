OnePlus 6 cep yakacak!

Eğer teknoloji gündemini az çok takip ediyorsanız, OnePlus 6 fiyatı üzerine pek çok dedikodunun dolaştığına da tanıklık etmişsinizdir. Son sızdırılan bilgilere göre, Çinli üretici yeni amiral gemisi modeli için 600 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda.

Peki normal sürümü 600 dolar olan telefonun Avengers özel sürümü ne kadar olacak? Hatırlanacağı üzere OnePlus 5T için de Star Wars 7 filmiyle birlikte benzer bir kampanyaya imza atılmıştı. Fakat fiyat tarafında öyle abartılacak bir fark yoktu.

Lakin iş Avengers temalı OnePlus’a gelince işin rengi biraz değişiyor. Keza iddialara göre Avengers temalı OnePlus 6 için Çinli üreticinin 800 dolarlık bir etiket fiyatı belirlediği söyleniyor. Bu gerçekten son derece yüksek bir meblağ. Özellikle de sürekli olarak agresif fiyat politikasıyla övdüğümüz OnePlus’a yakışmaya bir etiket.

Gerçi, Avengers temasının biraz lükse ve keyfe kaçtığı da ayrı bir konu. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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