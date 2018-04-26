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OnePlus 6 cep yakacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.04.2018 09:01 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan OnePlus, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Kimi söylentilere göre Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli Mayıs ayının ilk haftasında, kimi söylentilere göreyse Mayıs ayının ikinci haftasında tanıtılacak. Kesin olan tek şeyse Avengers Infinity War temasına sahip özel tasarım bir OnePlus 6 modelinin de satışa sunulacağı. Peki bu modelin fiyatı ne kadar olacak? İşte yanıtı.

OnePlus 6 cep yakacak!

Eğer teknoloji gündemini az çok takip ediyorsanız, OnePlus 6 fiyatı üzerine pek çok dedikodunun dolaştığına da tanıklık etmişsinizdir. Son sızdırılan bilgilere göre, Çinli üretici yeni amiral gemisi modeli için 600 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda.

Peki normal sürümü 600 dolar olan telefonun Avengers özel sürümü ne kadar olacak? Hatırlanacağı üzere OnePlus 5T için de Star Wars 7 filmiyle birlikte benzer bir kampanyaya imza atılmıştı. Fakat fiyat tarafında öyle abartılacak bir fark yoktu.

Lakin iş Avengers temalı OnePlus’a gelince işin rengi biraz değişiyor. Keza iddialara göre Avengers temalı OnePlus 6 için Çinli üreticinin 800 dolarlık bir etiket fiyatı belirlediği söyleniyor. Bu gerçekten son derece yüksek bir meblağ. Özellikle de sürekli olarak agresif fiyat politikasıyla övdüğümüz OnePlus’a yakışmaya bir etiket.
Gerçi, Avengers temasının biraz lükse ve keyfe kaçtığı da ayrı bir konu. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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OnePlus TELEFON

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