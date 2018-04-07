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OnePlus 6 en güçlü olmak için geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

OnePlus 6, uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden modellerden birisiydi. Doğal olarak her model gibi, OnePlus’ın yeni üst segment cihazı hakkında da pek çok söylentiye şahitlik ettik. Dolayısıyla telefonun teknik özelliklerini de az çok biliyoruz.

OnePlus 6 en güçlü olmak için geliyor

Akıllı telefon sektörünün son yıllardaki etkin isimlerinden biri olan OnePlus, şu aralar yeni amiral gemisi modelinin heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz yıl klasik tasarım çizgisine sahip OnePlus 5’i, sonrasında ise 18:9 ekran en boy oranına sahip olan 5T’yi satışa sunan Çinli üretici, bu sene ise tamamen farklı bir çizgiyle teknoloji severlerin karşısına çıkmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan telefonun teknik özellikleri de geçtiğimiz gün resmiyet kazanmış oldu. Çinli şirket OnePlus 6 teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı.

Çinli üreticiden yapılan resmi açıklamaya göre, Oneplus 6 gücünü Qualcomm’un üst düzey yonga seti Snapdragon 845’ten alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 64GB’tan başlayarak 256GB’ta kadar çıkacak. Bu teknik özellikleri ile OnePlus 6’nın sektördeki en güçlü akıllı telefon olması bekleniyor.

Hali hazırda satışta olan amiral gemisi modellerine baktığımızda da SD845’li telefonların olduğunu biliyoruz. Fakat bu telefonların RAM miktarı genel itibari ile 4GB’la 6GB arasında değişiyor. Dolayısıyla OnePlus’ın 8GB RAM’e sahip olması performans açısından fark yaratacaktır.

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