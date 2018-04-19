OnePlus 6 ile o beklenilen özellik geliyor!

Peki bu kadar kısa bir süre içerisinde, sıfırdan başlayarak nasıl bu konuma yükselebildiler? Aslında bu son derece basit. OnePlus, Apple gibi sadece üst segment modeller üretmeyi tercih etti. Model yelpazesini sınırlı tutarak, geliştirdiği cihazları düşük kar marjı ile kullanıcılara sundu. Hal böyle olunca, OnePlus’ın yükselişi de hayli hızlı oldu. Muhtemelen bu yükseliş OnePlus 6 modeliyle de devam edecek.

OnePlus muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Zira OnePlus 6’nın ayak sesleri hiç olmadığı kadar net bir şekilde duyuluyor. Muhtemelen en geç Mayıs ayının ilk haftasında OnePlus’ın yeni modeli gün yüzüne çıkacaktır.

Şimdiye kadar OnePlus 6 ile ilgili pek çok dedikoduya tanıklık ettik. Geçtiğimiz gün bunlara bir yenisi daha eklendi. OnePlus yeni modeliyle ilgili kısa bir video paylaştı. Paylaşılan bu videoya ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Fakat video sonrası OnePlus’ın yeni modelinin suya dayanıklı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatırlanacağı üzere önceki modellerde IP67 ya da IP68 sertifikaları mevcut değildi. Muhtemelen OnePlus 6 bu açıdan bir ilk olacak. Tabi ki yine de çok net konuşmamak gerekiyor. Sonuçta Çinli üreticiden net bir açıklama yapılmış değil.

Nubia Z18, AnTuTu’da ortaya çıktı!

