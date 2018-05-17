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OnePlus 6 karşınızda! Peki OnePlus 6 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yeni akıllı telefonu OnePlus 6 sessiz sedasız tüm dünyaya duyuruldu. 6 sene önce ilk telefonunu çıkaran Çinli teknoloji devi tarafından üretilen telefonlar, yüksek fiyatlarla satılan amiral gemisi telefonlara performans açısından kafa tuttuğu için 'amiral telefon katili' olarak da anılıyor. Peki OnePlus 6 nasıl bir akıllı telefon? One Plus 6 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

OnePlus 6 karşınızda! Peki OnePlus 6 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

OnePlus 6, Google Asistan entegrasyonuyla müziği kapatıp tekrar başlatabiliyor. Günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından olan şarj konusuna da, bu cihazla son verilmiş diyebiliriz. USB Tip-C’yi destekleyen hızlı şarj cihazı sayesinde, 10 dakikalık şarj ile telefonunuzu 5 saate kadar kullanabileceksiniz. OnePlus 6’da kamera tarafında yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Cihazın 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası portre modu için yapay zekadan faydalanıyor.

Ayrıca, şirket ön kamera ile telefonun kilidinin 0,4 saniye gibi bir süredeaçılabileceğini belirtiyor. Tabi, isteyen kullanıcılar arka kısımda yer alan parmak izi okuyucuyu kullanmaya devam edebilirler. Oneplus6, OnePlusX’den bu yana ilk defa arka tarafında cam panel olan bir telefon üretti. Gorilla Glass 5’ten yapılmış olan tabaka, diğer telefonlarda olduğu gibi parmak izlerini tutmadığını iddia ediyor.

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OnePlus 6’da, 3300 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor. Kullanıcılara hızlı şarj imkanı ( 4A / 5V ) sunulurken, cihazın cam arka yüzeyine rağmen kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

6 GB RAM / 64 GB depolama alanı sunan model 519 Euro, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı sunan model 569 Euro ve son olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunan model ise 619 Euro fiyat etiketine sahip.

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Londra’da gerçekleşen tanıtımdan gelen diğer bilgilere göre OnePlus 6, 21 Mayıs’dan itibaren pop-up mağazalarında ve şirketin resmi ortağı olan Amazon’da satışa çıkacak.

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