OnePlus 6 karşınızda! Peki OnePlus 6 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

OnePlus 6, Google Asistan entegrasyonuyla müziği kapatıp tekrar başlatabiliyor. Günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından olan şarj konusuna da, bu cihazla son verilmiş diyebiliriz. USB Tip-C’yi destekleyen hızlı şarj cihazı sayesinde, 10 dakikalık şarj ile telefonunuzu 5 saate kadar kullanabileceksiniz. OnePlus 6’da kamera tarafında yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Cihazın 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası portre modu için yapay zekadan faydalanıyor.

Ayrıca, şirket ön kamera ile telefonun kilidinin 0,4 saniye gibi bir süredeaçılabileceğini belirtiyor. Tabi, isteyen kullanıcılar arka kısımda yer alan parmak izi okuyucuyu kullanmaya devam edebilirler. Oneplus6, OnePlusX’den bu yana ilk defa arka tarafında cam panel olan bir telefon üretti. Gorilla Glass 5’ten yapılmış olan tabaka, diğer telefonlarda olduğu gibi parmak izlerini tutmadığını iddia ediyor.

OnePlus 6’da, 3300 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor. Kullanıcılara hızlı şarj imkanı ( 4A / 5V ) sunulurken, cihazın cam arka yüzeyine rağmen kablosuz şarj desteği bulunmuyor.