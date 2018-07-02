OnePlus 6 kırmızı renk seçeneği geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus 6 cep telefonunun yeni renk seçeneği olan kırmızı ile ilgili resmi bilgiler geldi. Telefonun lansmanı sırasında duyurulan yeni renk seçeneği piyasaya sürülüyor. Alev kırmızı olarak tanıtılan yeni renk seçeneği orijinal sürümle aynı fiyattan piyasaya sürülüyor. Resmi blogunda yapılan açıklama ile ile OnePlus 6’nın kırmızı renk seçeneği ile satışa sunulacağını duyurdu.
Kırmızı renk seçeneği son yıllarda telefon üreticileri arasında popüler oldu. İlk olarak Apple'ın başlattığı bu özel renk seçeneği, Samsung gibi markalar tarafından da devam ettiriliyordu. OnePlus geçtiğimiz yıl OnePlus 5T için Lava Red sürümünü tanıtmıştı.
Yeni renk seçenekli kırmızı OnePlus 6, standart OnePlus 6’nın satışa çıktığı tüm pazarlarda piyasaya sürülüyor. Ancak kırmızı OnePlus 6’yı isteyenler 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan versiyonu satın almak zorunda olacaklar. Farklı bir depolama ve RAM seçeneği bulunmayacak. Yurtdışı fiyatı 579 dolar standart modelle aynı fiyat etiketine sahip olacak kırmızı renkli OnePlus 6'nın ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürüleceği, ilerleyen dönemde ise farklı ülkelerde de satışa çıkacağı açıklandı.
Kaynak: Teknolojioku
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