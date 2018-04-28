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OnePlus 6'nın tanıtım tarihi kesinleşti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modelinin çıkışı yılan hikayesine dönmüş durumda. Sürekli olarak OnePlus 6 ile ilgili sızıntılar, raporlar ve bizzat OnePlus tarafından paylaşılan kısa tanıtım videolarıyla karşılaşıyoruz.

OnePlus 6'nın tanıtım tarihi kesinleşti!

Fakat telefonun çıkış tarihine ilişkin hala net bir bilgiye sahip değiliz. En azından 17 Mayıs’a kadar. Çünkü OnePlus sonunda yeni amiral gemisi modelinin tanıtım tarihini netleştirdi.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modelinin tanıtım dönemi son derece verimli geçti diyebiliriz. Zira son 1 – 2 aydır neredeyse her gün cihaz hakkında yeni birşey öğrendik. Son olarak da telefonun tasarımı ve dış özelliklerine dair detaylar ortaya çıktı. Sonuç olarak toparlamak gerekirse OnePlus 6’ya dair hemen hemen herşeyi biliyoruz demek çok da yanlış bir ifade olmayacaktır. Elbette henüz netleşmeyen bir iki ufak detay mevcut.

Örneğin telefonun fiyatına dair söylentiler hala devam ediyor. Kimisi 500 dolar diyor, kimisi 600. Hatta Avengers temalı olan modelin 800 dolara satılacağını söyleyen bile var. Fakat henüz bu söylentilerin hiç biri Çinli üretici tarafından doğrulanmış değil. Nitekim OnePlus tüm bu soru işaretlerini gidereceği tarihi de açıkladı; 17 Mayıs.

Bu tarih geçtiğimiz günlerde zaten sızdırılmıştı. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre öncesine kadar 7 Mayıs’tan bahsediliyordu. Fakat son olarak 17 Mayıs söylemi ağırlık kazanmıştı. Sonuç olarak OnePlus 6, 17 Mayıs’ta Çin’de tanıtılacak. Bakalım beklediğimize değecek mi?

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OnePlus 6 One Plus

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