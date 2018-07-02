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OnePlus da 5G için harekete geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

Son yıllarda önemli bir ivme ile oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başaran OnePlus, 5G destekli ilk modeli için tarih verdi. İşte konu hakkındaki detaylar.

OnePlus da 5G için harekete geçti

5G üzerine olan yatırımla, 2018 ile birlikte oldukça artmış durumda. Bazı teknoloji şirketleri, 5G testlerine bu yıl içerisinde başlayacaklar. Peki 5G destekli akıllı telefonlar ne zaman çıkacak? İşte asıl merak edilen soru bu.

Öncelikli olarak şunu belirtmek gerekiyor. 5G’li telefonlardan ziyade, 5G hizmetinin tam anlamıyla ne zaman kullanıma gireceğini bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar bu alanda önemli çalışmalar olsa da henüz dünya üzerindeki hiç bir operatör, şu tarihten itibaren 5G’ye geçeceğiz şeklinde bir açıklamada bulunmadı.

Her ne kadar operatörler, 5G konusunda sessizliklerini korusalar da akıllı telefon üreticileri şimdiden 5G’li modeller için tarih vermeye başladılar.

Geçtiğimiz günlerde Huawei, ilk 5G destekli cihazının 2019’da çıkacağını açıklamıştı. Nitekim benzer bir açıklamada OnePlus cephesinden geldi.

OnePlus şirketinin CEO’su Pete Lau, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 5G destekli ilk modeli 2019 yılında satışa sunmayı planladıklarını belirtti. Bu bağlamda ABD kökenli bazı operatörlerle de görüştüklerini belirten Lau, 5G destekli OnePlus modellerinin bu operatörler aracılığıyla satılabileceğini açıkladı.

Görünen o ki önümüzdeki yıl bazı operatörler 5G’ye geçiş yapacaklar. Muhtemelen bunların bir çoğu da ABD kökenli olacaktır.

Bakalım ülkemizdeki operatörler 5G için ne zaman hazır olacaklar. Malum, 4G’ye geçiş süreci hayli gecikmişti. Umarız aynı şey 5G’de de gerçekleşmez.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 5G akıllı telefon

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