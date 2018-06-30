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OnePlus, güncelleme takvimini yayınladı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Özellikle fiyat/performans ürünleriyle dikkat çeken firmaların arasında yer alan OnePlus, resmi güncelleme takvimini yayınladı. Program 2 ve 3 yılı kapsayan çeşitli detaylar içeriyor.

OnePlus, güncelleme takvimini yayınladı?

OnePlus telefonlar için güncelleme rotası belirlendi. 3 ve 3T modellerinin de kapsandığı program oldukça tatmin edici gözüküyor. Buna göre cihazlar iki yıl boyunca yeni özellikleri de içeren Android sürümlerini ve üç yıl boyunca 2 ayda bir güvenlik yamalarını alacak. İki yıllık sözün ardından bir yıl da fazladan güvenlik güncellemelerinin eklenmesi kullanıcıları memnun etmiş durumda.

OnePlus 3 ve 3T’nin de beta testinde son aşama

Merak edilen 3&3T ailesinin son betası önümüzdeki günlerde gelecek ve temmuz başında stabil sürüm öncü sürüm kullananlara ulaştırılmış olacak. Yayınlanan takvime göre son durumda ikili 2018 sonu ve 2019 başına kadar OTA güncellemesi sözü almış durumda. Güvenlik paketleri ise daha uzun süre gelmeye devam edecek.

Çinli şirketin sözünü verdiği takvim fazlasıyla tatmin edici. Google’ın One programına; hız olarak olmasa da, süre olarak kafa tutabilecek bu resmi takvim hem mevcut kullanıcıları hem de firmaya ilgi gösterenleri memnun etti. İlerleyen dönemde neler olacak birlikte göreceğiz.

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OnePlus akıllı telefon

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